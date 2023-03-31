Landsbergis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Helsinki'ye Fince "Merhaba Finlandiya" yazdı.

İsveç'in de NATO'ya katılımını beklediklerini ifade eden Landsbergis, "Litvanya, Türkiye'nin Finlandiya'ya ilişkin kararını memnuniyetle karşılıyor ve şimdi 4. Baltık devleti İsveç'in NATO'ya katılımını sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas da Twitter hesabından "Tüm müttefikler, Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onayladı. Sevgili kuzey komşularım, NATO'ya hoş geldiniz. Bu, Baltık Denizi bölgesi ve tüm İttifak için tarihi bir andır. Umarım Macaristan ve Türkiye, İsveç'in üyeliğini de hızla onaylar." ifadesini kullandı.

Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.