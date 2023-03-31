1918 yılının Mart ayı Azerbaycan tarihine, acı, gözyaşı ve hüzün olarak yazıldı.



1917 Ekim Devrimi’yle Rusya’da yönetimi ele geçiren Bolşevikler Kafkasya'yı hedef aldı.



Bölgenin en önemli noktası, petrol rezervlerine sahip Azerbaycan’dı.



Bolşevik yönetimi Bakü’de yönetimi ele geçirmek için Ermeni çeteleriyle iş birliği yaptı.

Yüzde 70’inin Ermenilerden oluştuğu 'Kırmızı Muhafızlar' Ordusu kuruldu.

30 Mart tarihinde Ermeni kilisesi etrafında toplanan Ermeniler, mahalle baskınları yapmaya başladı.



Türk ve Müslümanlara karşı etnik temizlik yürütülüyordu. Guba'da 16 bin, Bakü’de 12 bin Azerbaycan Türkü katledildi.

105 yıldır dinmeyen acı

Osmanlı Devleti'nden yardım istendi. Kafkas İslam Ordusu kısa sürede Azerbaycan topraklarından Ermeni ve Bolşevik güçlerini temizledi.



Azerbaycan Türkü bağımsızlığını kazandı. Bakü, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin başkenti oldu.

Bağımsızlık, 1920 yılında Sovyet işgaline kadar devam etti. 1918 yılında yaklaşık 100 bin Azerbaycan Türk’ü katledildi.



Azerbaycan halkı bu katliamları hiç bir zaman unutmadı.



26 Mart 1998'de, Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kararıyla 31 Mart 'Azerbaycanlıların Soykırımı Günü' ilan edildi.