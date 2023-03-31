Donanma, şu anda Virginia'da bulunan gemilerde 37 papazın görevli olduğunu açıkladı.

Önümüzdeki iki yıl içinde bu sayının 47'ye çıkması hedefleniyor.

AP, konuşlandırılan din adamlarının hem deniz subayları hem de çeşitli mezheplerden din adamları olduğunu, ancak rutin olarak yalnızca en büyük uçak gemilerinde 5 bine kadar personel istihdam edildiğini söyledi.

Donanma, yalnızca 2022'de toplam 70 intihar bildirdi.

Askeri verilere göre, on yıldan fazla bir süredir ikinci en yüksek yıllık sayı.

Deniz Harekatları Başkanı Amiral Michael Gilday, Ocak ayında kendisini geceleri uyutmayan sorunun ne olduğu sorulduğunda "intiharlar" yanıtını vermişti.

Akıl sağlığı sorununun Donanma için "can sıkıcı bir sorun" olduğunu söyledi.

Norfolk'ta intihar sonucu ölen iki gencin aile üyeleri, konuşabilecek papazlara sahip olmanın "damgalama veya misilleme olmaksızın" ruh sağlığı hizmetlerine erişimi kolaylaştırabileceğini söylediler .