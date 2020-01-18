Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter’in ülkenin başkentine yönelik Nisan 2019’da başlattığı saldırı, petrol zengini Kuzey Afrika ülkesini şiddet sarmalına sürükledi.

Hafter'in ülke sahnesine silah zoruyla çıkma çabası ilk olarak Şubat 2014'te üniformasıyla kameralar karşısına geçerek anayasayı askıya aldığını ve meclisi lağvettiğini açıklamasıyla başladı. Ülke daha sonra birçok aşamadan geçse de Hafter, başkentteki yönetimi silah gücüyle ele geçirme çabasından vazgeçmedi.

Halife Hafter'in başkente yönelik saldırısını yaparken hiçbir şekilde meclise danışmadığını vurgulayan Fıkhi, "Halife Hafter’in 4 Nisan 2019’da başkente saldırısıyla birlikte, TM içindeki bazı vekiller bu durumdan çok rahatsız oldu. Bizler bazı vekiller olarak Trablus'ta toplanma kararı aldık. Bizim için tüm ülke, doğusuyla batısıyla tek bir şeyi ifade ediyordu ancak başkentin herkes için özel bir anlamı var. Bu, devletin başı niteliği taşıyor." diye konuştu.

"(Türk) Milletvekilleri savaş uçaklarıyla hedef alındı ama teslim olmadılar"

Türk halkının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sergilediği direnişin kendileri için örnek teşkil ettiğini vurgulayan Fıkhi, şöyle devam etti:

"Libya halkı ne pahasına olursa olsun diktatörlüğe razı gelmeyecektir. Önümüzde bize çok güzel örnek teşkil edecek halkların direnişleri var. Birçok yol kat etmiş, bedel ödemiş, halkı tüm cesaretiyle askeri darbeye karşı tankların önünde durmuş Türkiye Cumhuriyeti halkı gibi. Milletvekilleri savaş uçaklarıyla hedef alındı ama teslim olmadılar.”

Türkiye'nin Libya'da oynadığı role dikkati çeken Fıkhi, "Türk halkının buradaki çıkarını Libya’nın evlatlarının çıkarının aksine olmayacak şekilde gözettiği ve bu onurlu, insaflı, doğru duruşu için Türk halkı ve hükümetine, Türkiye'ye teşekkürlerimi gönderiyorum." dedi.

Fransa'nın Hafter'e desteği

Avrupa ve diğer ülkelerden askeri bir liderin darbe girişimine desteğini hayretle karşılayan Fıkhi, "Kendisinin özgürlüklerin ve demokrasinin ana yurdu olduğunu savunan Fransa, bu ülkelerin başında geliyor. Hafter’i başından beri, 2014 yılından bugüne, gizli biçimde destekledi. Fransız komandolarını taşıyan helikopterin düşmesiyle bu gizli yardım gün yüzüne çıktı. Tunus sınırına girmeye çalışırken yakalanan Fransız askerler yine diğer bir konu. Giryan kentinde ortaya çıkan Fransa'ya ait ileri teknoloji silahlar diğer bir başlık. Fransız hükümeti Hafter’i destekler görüntüsünden sıyrılmaya çalışıyor ama bu o kadar ayan beyan bir görüntü ki silinebilmesi mümkün değil." dedi.

Berlin Konferansı

Berlin’de düzenlenecek Libya konferansının Türkiye’nin Libya’daki girişimleri neticesinde gerçekleştiği değerlendirmesini yapan Fıkhi, "Berlin Konferansı’na Türkiye’nin Libya ile imzaladığı anlaşmalar sayesinde gidiyoruz. Bu anlaşmalar dengeleyici rol oynadı. Hafter’in saldırılarını önledi, uluslararası negatif etkiyi pozitif katkısıyla dengelemiş oldu. Libya’da 2014’ten bugüne uluslararası camianın olaylara olumsuz bir katkısı vardı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA