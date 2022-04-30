Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), Facebook üzerinden Zeytuna Limanı'nın son durumuna dair yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, limandaki petrol depolama kapasitesinin yetersiz kaldığı ve ek depolama için bir an önce limanın ihracata başlaması gerektiği belirtildi.

Kurum, bu problemlerin Zeytuna Limanı'nda bir çevre felaketine sebep olabileceğini kaydetti.

Petrol ihracatı durdurulmuştu

Libya Ulusal Petrol Kurumu, 17-18 Nisan'da ülkenin güneyindeki Fil ve Şerara petrol sahaları ile doğudaki Zeytuna ve Brega limanlarında "mücbir sebep" ilan ederek üretimin ve ihracatın durduğunu duyurmuştu.

Günlük 300 bin varil ham petrol üretim kapasitesine sahip Şerara, Libya'nın en büyük petrol sahası olarak biliniyor. Fil Petrol Sahası'nda da günde yaklaşık 125 bin varil petrol üretiliyor.

Libya'nın petrol ihracatının yüzde 60'ından fazlası Brega, Ras Lanuf, Zeytuna ve Sidra limanlarından gerçekleştiriliyor.