Libya'da siyasi çözüm süreci için girişimler sürüyor. Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda, seçimin önümüzdeki yıl Libya'nın bağımsızlık günü olan 24 Aralık'ta yapılması kararı alındı.

Taraflar şimdi de geçiş döneminin Başkanlık Konseyi ve hükümetinin yetkilerini tartışıyor.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu, Libya'da kurulacak yeni Başkanlık Konseyi ve hükümetin yetkilerine ilişkin bir öneri sundu. BM önerisi üzerinde ön kabul sağlandı ancak henüz tam bir uzlaşıya varılmadı.

Öneriye göre, Başkanlık Konseyi kararlarının oy birliğiyle alınması öngörülüyor.

Hükümetin yetkileri ise yürütme otoritesine ait geri kalan sorumlulukları kapsayacak.