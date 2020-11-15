Ulusal basındaki haberlere göre Edo emniyet yetkilisi, yaptığı açıklamada, eyaletin başkenti Benin'de iki grup arasında çıkan şiddet olaylarında aralarında 2 polisin de bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Çatışmada çok sayıda kişinin yaralandığını aktaran yetkili, çok sayıda evin kundaklandığını söyledi.

Yetkili, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayların kontrol altına alındığını duyurdu.

Edo eyaletinde farklı gruplar arasında doğal kaynakların paylaşılamaması nedeniyle zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.