Darbeci General Halife Hafter, ocak ayı başında, başkent Trablus'un güneyindeki Hadba bölgesinde Harp Akademisi öğrencilerine yönelik saldırı düzenlemişti.

Saldırıda 30 öğrenci ölmüş, 33'ü de yaralanmıştı.

Hayatını kaybeden askeri okul öğrencilerinin aileleri, Hafter hakkında dava açmak için Washington'da başvuruda bulundu.

Libya'da bulunan aileler dava için bir Amerikan hukuk şirketine vekalet verdi.

Davanın avukatı Martin McMahon, TRT Haber’e konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu:

"Bu dava ile Hafter’i Libya’da sivil rejimi bilerek yok etmekle, sivillerin peşinden gitmekle, 12 bin kişiyi bilerek öldürmekle suçluyoruz; tıpkı Hitler gibi. Biz 1 milyarlık dava açtık. Jüri ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için 5 milyar ceza kesilmesini isteyebilir."

Hafter’in sivillere yönelik işkence ve yargısız infazlarından dolayı savaş suçlusu olduğunu söyleyen McMahon, şunları kaydetti:

"Hafter’i yargısız infaz ile suçluyoruz. Bu, masum sivilleri öldürmek. Dava dosyamızda bahsettiğimiz doktorlar, insani yardım yapan kişilere yardım edenleri drone ile öldürüldüler. Eğer dava sonucu herhangi bir kişi savaş suçlusu ya da terörist addedilirse, Trump yönetimi Hafter’i vatandaşlıktan çıkarabilir, Hazine Bakanlığı yaptırım uygulayabilir.”

Kamera: Ali Çilesizoğlu, Aykut Olgun