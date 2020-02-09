Libya krizine çözüm amacıyla Cenevre'de düzenlenen 5 artı 5 formatındaki görüşmelerin ilk turu sona erdi. Ateşkesin ele alındığı toplantılardan somut bir sonuç çıkmazken, Birleşik Arap Emirlikleri'nin darbeci Hafter'e silah ve paralı asker desteği sürüyor.

Bu da Libya'da ateşkesin masadan öteye gitmediğinin önemli bir kanıtı..

Görüşmelerden henüz sonuç çıkmadı

Ancak 5 artı 5 formatındaki görüşmelerden ateşkes adına net bir sonuç henüz çıkmadı.

Çabalar sürerken, Birleşik Arap Emirlikleri ile darbeci Hafter'in kontrolündeki Libya'nın doğusu arasındaki hava trafiği dikkat çekiyor.

Söz konusu hava trafiği, ateşkesin sadece masada konuşulduğunun ve kaldığının önemli bir göstergesi.

Kargo uçakları paralı asker de taşıyor

Abu Dabi'den, kargo uçaklarıyla Libya'ya sadece silah değil, paralı askerler de taşınıyor.

Cancavid milisleri, Rus Wagner grubundan paralı askerler ve Çadlı isyancılar, uzun zamandan beri darbeci Hafter saflarında savaşıyor.

Abu Dabi'den Libya'nın doğusuna son bir ayda 40 kargo uçağı gitti.

Bu da Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Hafter'e destek veren ülkelerin buraya askeri sevkıyat yaptığını gösteriyor.

Birleşmiş Milletler raporlarında da yabancı paralı askerlerin çoğunun Sudan ve Çad'dan geldikleri yer alıyor.

Libyalılar çatışmaların sona ermesini beklerken,, darbeci Hafter'e yapılan askeri yardımlar endişeyi artırıyor.

Kamera: Aykut Olgun