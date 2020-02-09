Bangkok Post gazetesinde yer alan habere göre, Başbakan Prayut Çan-o-ça, yaralıları ziyaret ettiği hastanede olayın detaylarına dair bilgi verdi.

26 kişi öldü, 57 kişi yaralandı

Başbakan Prayut, Nakhon Ratchasima şehrindeki askeri üste görevli astsubayın gerçekleştirdiği saldırıda 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin yaralandığını söyledi.

Jakrapanth Thomma adlı 32 yaşındaki asker, dün yerel saatle 15.00 sularında rezidansına gittiği kışla komutanı ve bir kadını öldürmüş, ardından yanına aldığı silah ve mühimmatla birlikten ayrılarak yakındaki alışveriş merkezine gitmiş ve sivillere ateş açmaya başlamıştı.

[Fotoğraf: AA]

Saldırgan keskin nişancılar tarafından öldürüldü

Saldırıyı sosyal medyadan canlı yayınlayan saldırgan, alışveriş merkezindeki sivilleri rehin almıştı. 18 saat boyunca binayı kuşatan polislere direnen asker, sabah yerel saatle 09.00 sularında keskin nişancılar tarafından vurularak öldürülmüştü.

Türkiye'den silahlı saldırıda ölenler için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentinde dün askeri bir kışlada ve alışveriş merkezinde düzenlenen saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu elim olayda yaşamını yitirenlerin yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Tayland halkının acısını paylaşıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Tayland'da dün bir askerin, kışlasında komutanını öldürdükten sonra yakındaki alışveriş merkezinde sivilleri katlettiği silahlı saldırıda 26 kişinin öldüğü, 57 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.