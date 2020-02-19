Darbeci General Halife Hafter, Libya'da ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Hafter'in hedefi başkent Trablus'u ele geçirmek. Ancak meşru hükümete (UMH) bağlı güçler, darbeci generalin ilerlemesini engelliyor.

Bölgedeki son gelişmeleri TRT Haber'e değerlendiren UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa, şunları kaydetti:

"Hafter kimseyi dinlemiyor, Trablus'a füze atmaktan ve başkenti bombalamaktan vazgeçmiyor. Ateşkes gününden bu yana gece gündüz bombalıyor. Dün de Mitiga Havalimanı'nı vurdu. Kendisi güvenilir biri değil. Sürekli saldırıyor. Bu nedenle savunmamızı hiçbir zaman göz ardı etmeyeceğiz. Bu saldırıları yok saymayacağız. Hafter'e güvenmiyoruz."

[Libya UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa, TRT Haber Muhabiri Elif Akkuş ile | Fotoğraf: TRT Haber]

"Hafter bir katil"

Başağa, darbeci generalin terörle mücadele bahanesiyle sivil halkı hedef aldığının altını çizdi.

"Hafter bir katil; çocukları, kadınları, yaşlıları acımasızca öldürüyor. Bu bir komutan özelliği değil, bir katil özelliği. Onun için Libya halkı Hafter'i kabul etmedi, etmeyecek de. Halkımız geleceğini Hafter'e teslim etmeyecek. Zaten kendi insanlarını alçakça vurup öldürüyor. Gerekçe olarak da terör bahanesini öne sürüyor."

"Türkiye, Libya'nın bütünlüğü için çalışıyor"

Libyalı bakan, Türkiye'ye bu süreçte verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

"Türk hükümeti Libya halkını destekliyor, meşru hükümeti tanıyor, Libya'nın bütünlüğü için çalışıyor. Türkiye'nin UMH'ye destek vermesi işleri değiştirdi. Bu destekten sonra cephe hattında yeni bir denge oluştu. Ateşkes de bu sayede gündeme geldi. Türkiye'nin desteği Hafter'in taarruzunu durdurdu. Hafter artık ilerleyemiyor. Türkiye'nin tavrı; Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın Hafter'e destek verirken bin kez düşünmesini sağladı. Türkiye'nin desteği olmasa ne Cenevre görüşmeleri olurdu ne de başka masa kurulurdu."

[Libya UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa, bölgedeki gelişmeleri TRT Haber'e değerlendirdi | Fotoğraf: TRT Haber]

Avrupa Birliğinin silah ambargosunu denizden denetleme kararını eleştiren Başağa, Hafter'e karadan yapılan silah desteğinin tespit edilemeyeceğine dikkat çekti.

"Her şeyden önce bu denetleme kararı Avrupa'dan değil Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden gelmeli. Şu var ki, UMH olarak bu karar aleyhimize çünkü biz bu ülkelere güvenmiyoruz. Mısır'la Libya'nın arasında uzun mesafeli kara sınırı var ve kolaylıkla Hafter'e silah sevkiyatı yapılabilir. Bu hatta denetim yapamazlar. Onun için UMH olarak bu kararı aleyhimize ve Libya halkının yararına olarak görmüyoruz"

"Libya'da otorite boşluğu olsun istiyorlar"

Başağa, Hafter destekçilerinin maksatlarının ülkede otorite boşluğu olduğunu vurguladı.

"Hafter'e destek veren ülkeler Libya'da otorite boşluğu olsun istiyorlar. Libya'daki istikrarsızlık ve otorite boşluğundan kendileri dahil herkes zararlı çıkar. Hafter, uluslararası istikrarsızlığı destekliyor. Libya'da istikrar istemiyor. Bu da demektir ki Akdeniz bölgesindeki ülkelerin istikrarını da istemiyor ve onlara zarar veriyor."

Kamera: Aykut Olgun