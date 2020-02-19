Haber Giriş: Kaynak: AP
İran'da ilk koronavirüs vakaları
İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA, 2 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini duyurdu.
ISNA'nın haberine göre, ülkedeki sağlık yetkilileri, 2 kişide koronavirüse rastlandığını teyit etti.
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinden yayılan virüs sebebiyle şimdiye kadar 2 bin 12 kişi hayatını kaybetti.
Toplam vaka sayısı ise 75 bini aşmış durumda.
Etiketler: koronavirüs iran covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 13:57
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