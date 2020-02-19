Keman çalarak beyin ameliyatı oldu. Sıradışı ameliyat, İngiltere'de King’s College Hastanesi'nde yapıldı.

53 yaşındaki keman virtüözü Dagmar Turner'ın beyninde tümör tespit edildi. Ancak tümör, sol elin kontrolünü sağlayan hassas bir bölgede bulunuyordu.

Doktorlar hastayı uyanık ameliyat etmeye karar verdi. Ondan operasyon boyunca keman çalması istendi. Lokal anesteziyle uyanık tutulan Turner, 2 saat keman çaldı.

Bu sayede doktorlar hastanın, beyninin hangi bölümünü kullandığını tespit etti. Bu bölgelere dokunmamaya çalışarak tümörü temizlediler.

Ameliyatı yöneten doktor, sanatçının müzik kariyerini riske atmamak için böyle bir uygulamayı uygun gördüklerini söyledi.

Keman virtüözü Turner, doktorlara teşekkür etti. Turner, "Onlar sayesinde çok yakında orkestrama dönüp keman çalabileceğim." dedi.