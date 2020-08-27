Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Libya hükümeti, Sirte halkına uygulanan şiddete tepki gösterdi
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), darbeci General Hafter'e bağlı milislerin kontrolündeki Sirte kentinde halka uygulanan şiddete tepki gösterdi.
Libya Başkanlık Konseyi'nden yapılan açıklamada, Sirte'de Hafter milislerince halka zulmedildiği; sivillerin alıkonulduğu ve öldürüldüğü belirtildi.
Hafter milislerinin ateşkesi fırsat bilerek bu zulmü gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, Başkanlık Konseyi'nin yapılanlara kayıtsız kalmayacağı vurgulandı.
Açıklamada ayrıca, Hafter milislerinin petrol üretimine ambargo uyguladığı, başka ülkelerden yabancı paralı askerler getirdiği de ifade edildi.
Etiketler: sirte son durum libya son durum hafterSon Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 15:20
Son Haberler
- 16:09
- 16:06
- 16:07
- 16:03
- 16:18
Sıradaki Haber
İran'da 117 kişi daha koronavirüsten öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz