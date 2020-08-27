Fuar kapsamında özel alanda düzenlenen etkinlikte, önce T-90A tankı ile atış yapıldı. İlk füze hedefe ulaşamadan düştü, 2'nci füze de aynı akıbete uğradı; nihayet 3'üncü atışta isabet kaydedildi.

Ardından T-80V tankı füzesini yolladı ancak bu tankın da ilk 2 atışı hedefi bulmadı.

Daha sonra ise T-80UE-1 tankıyla atışlar yapıldı. İlk füze hedefi bulmazken 2'nci ve 3'üncü atışlar isabet kaydetti.

Sabit hedeflere yapılan isabetsiz atışlar birçok izleyicide hayal kırıklığı oluştururken tank mürettebatının "iyi eğitim almadığı" yorumları yapıldı.