Haber Giriş: Kaynak: AA
Afganistan'daki selde can kaybı 100'e çıktı
[Fotoğraf: Reuters]
Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde aşırı yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi.
Afet Yönetimi için Devlet Bakanlığı Sözcüsü Ahmad Tamim Azimi, basına yaptığı açıklamada, dün sabah saatlerinde Pervan vilayetinde yaşanan selde yaşamını yitirenlerin sayısının 100'e çıktığını söyledi.
Yaralı sayısının 250 olduğunu ifade eden Azimi, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Azimi, sel nedeniyle binin üzerinde evin tahrip olduğunu kaydetti.
Öte yandan Sözcü Azimi Kabil, Pancşir, Meydan Vardak, Nangarhar, Logar, Lagman, Nuristan, Paktika, Paktiya, Host ve Kapisa vilayetlerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen sellerde 51 kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı.
Etiketler: afganistan sel pervan KabilSon Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 14:11
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