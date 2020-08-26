Rusya'nın Kubinka kentinde 6'ncı Uluslararası "Armiya-2020" fuarı, ziyaretçilere kapılarını açtı.

Fuarda, askeri malzemeler üreten bir firmanın, Hristiyan din görevlileri için hazırladığı özel kamuflajlı kıyafet ile dini malzemeleri sergilediği stant yoğun ilgi gördü.

Rus Ortodoks Kilisesi ise standa tepki gösterdi.

Kilisenin Silahlı Kuvvetler ile İşbirliği Bölüm Başkanı, bu konuda kendilerine danışılmadığını söyleyerek, "böyle bir şeyi kabul edemeyeceklerini" belirtti.