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Rus savunma fuarındaki kamuflajlı rahip elbisesi tepki topladı
Rusya'da düzenlenen Armiya-2020 savunma sanayii fuarında sergilenen kamuflajlı rahip elbisesi, Ortodoks Kilisesi'nin tepkisini çekti.
Rusya'nın Kubinka kentinde 6'ncı Uluslararası "Armiya-2020" fuarı, ziyaretçilere kapılarını açtı.
Fuarda, askeri malzemeler üreten bir firmanın, Hristiyan din görevlileri için hazırladığı özel kamuflajlı kıyafet ile dini malzemeleri sergilediği stant yoğun ilgi gördü.
Rus Ortodoks Kilisesi ise standa tepki gösterdi.
Kilisenin Silahlı Kuvvetler ile İşbirliği Bölüm Başkanı, bu konuda kendilerine danışılmadığını söyleyerek, "böyle bir şeyi kabul edemeyeceklerini" belirtti.
Etiketler: askeri kamuflaj ortodoks kilisesiSon Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 17:57
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