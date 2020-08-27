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İran'da kömür ocağında patlama: 2 ölü
[Grafik: TRT Haber]
İran'ın Rezevi Horasan eyaletindeki Ak Derbend Kömür Ocağı'nda meydana gelen patlama sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Rezevi Horasan eyaletine bağlı Serhas İlçesi Kızılay Başkanı Muhammed Rızayi, "Ak Derbend Kömür Ocağı'nda meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti. Vatandaşların desteğiyle işçilerin cesetleri madenden çıkarıldı." dedi.
Rızayi, kazanın madenden kömür çıkartma esnasında dinamit patlaması sonucu meydana geldiğini kaydetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Etiketler: rezevi horasan iran patlamaSon Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 14:44
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