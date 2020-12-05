Libya Dışişleri Bakanlığı, BM Libya Destek Misyonu Temsilcisi Stephanie Williams'ın "Yabancı güçler Libya'nın egemenliğini ihlal ediyor" çıkışına tepki gösterdi.

Açıklamada, Williams'ın ülke ismi belirtmediğine dikkat çekilerek, "Williams, ülkeye silah ve paralı askerler getirmeyi kimin başlattığını söylemeli" denildi.

'Saldırılar birçok ülkenin Hafter'e desteğiyle yapıldı'

Darbeci Hafter'in hain saldırıları hatırlatılarak, hükümetin ülkedeki sıkıntıları gidermek için yollar aradığı, ancak Hafter milislerinin bu çabaları baltaladığının altı çizildi.

Trablus'a yönelik saldırıların birçok ülkenin desteğiyle ve yıllarca hazırlanarak yapıldığına yer verilen açıklamada, Hafter'e verilen askeri ve siyasi desteğin Libya'daki krizi körüklediği vurgulandı.

'Mutabakat muhtıraları meşru ve uluslararası hukuka uygun'

Libya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Libya arasındaki mutabakat muhtıralarına da ayrı bir parantez açtı.

İki ülke arasında imzalanan "güvenlik ve askeri iş birliği" ile "deniz yetki alanlarının sınırlandırılması" muhtıralarının meşru ve uluslararası hukuka uygun olduğunun altı çizildi.