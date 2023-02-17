Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma 18:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Letonya 3 Rus tiyatrocuyu istenmeyen kişi ilan etti
[Fotograf: AA]
Letonya, Rusya vatandaşı 3 tiyatrocuyu "istenmeyen kişi" ilan etti.Bu kişilerin Letonya'ya girişi süresiz olarak yasaklanacak.
Letonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Damir Sadreev, Alexey Shvetsov ve Vitaliy Sokolov isimli 3 Rusya vatandaşının "istenmeyen kişi" listesine dahil edildiği belirtildi.
Söz konusu karara göre, bu kişilerin Letonya'ya girişi süresiz olarak yasaklanacak.
Bakanlık, tiyatro çalışanlarının "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Söz konusu tiyatro çalışanları, Rusya'nın işgali altındaki Kırım Yarımadası'nda aktif olarak performans sergilemeye devam ediyor. Letonya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik ilkelere dayalı desteği göz önüne alındığında, bu tür kişilerin Letonya'ya girişi ve burada sahneye çıkması hoş karşılanmamaktadır."
Etiketler: Rusya
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