Lavrov ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, başkent Moskova'da görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbas bölgesindeki duruma değinen Lavrov, "Son günlerde bölgeden gelen haberlerden endişeliyiz. Minsk anlaşmalarınca yasaklanan silahların kullanımıyla çatışmalar hızlı şekilde arttı" dedi.

Lavrov Ukrayna krizini kastederek "Herkesin gözü, Batı'nın jeopolitik çıkarlarını savunmak amacıyla boş yerde çıkardığı gürültüde" diye konuştu.

Lavrov Türkiye-Yunanistan arasında sorunlar için uluslararası hukuku gösterdi

Türkiye ve Yunanistan arasındaki tartışmalı konuların uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurgulayan Lavrov, konuyla ilgili çözüm sürecine destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Kıbrıs meselesine de değinen Lavrov, bu meselenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararları çerçevesinde çözülmesi gerektiğini belirtti.