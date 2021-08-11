Latin Amerika ülkelerinde, yeni tip koronavirüs vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1211 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 564 bin 773'e, 34 bin 885 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 212 bin 642'ye yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en çok COVID-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 19 milyon 22 bin 724 olarak açıklandı.

Meksika'da 541 can kaybı

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 541 kişi yaşamını yitirdi, 19 bin 555 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı sayısı 245 bin 476, toplam vaka sayısı 2 milyon 997 bin 885, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 360 bin 80 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15'inci ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin'de 204 kişi yaşamını yitirdi

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 204 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19'a bağlı toplam ölü sayısı 108 bin 165'e, 12 bin 412 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 41 bin 487'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 691 bin 523'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8'inci ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya'da 167 can kaybı

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 167 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 122 bin 768'e çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 948 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 846 bin 955'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 662 bin 658'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 48 kişi yaşamını yitirdi ve 714 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 127 bin 34'e, can kaybı sayısı 197 bin 102'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 94 bin 583'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 31 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 36 bin 138'e çıktı.

Vaka sayısı 514 artışla 1 milyon 624 bin 823'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 581 bin 129'a ulaştı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 26 kişi öldü, 291 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 455 bin 680, can kaybı sayısı 15 bin 341 ve sağlığına kavuşanların sayısı 429 bin 560 olarak açıklandı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 37 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 10 bin 845'e, vaka sayısı 3 bin 354 artışla 394 bin 732'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 346 bin 297 kişi sağlığına kavuştu.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 68 kişi hayatını kaybetti ve 1581 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 310 bin 610'na, can kaybı sayısı 8 bin 270'e, sağlığına kavuşanların sayısı 103 bin 455'e çıktı.