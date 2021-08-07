Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1056 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 561 bin 762'ye, 42 bin 159 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 108 bin 746'ya yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en çok COVID-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 18 milyon 868 bin 602 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 568 kişi yaşamını yitirdi, 21 bin 563 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı sayısı 243 bin 733, toplam vaka sayısı 2 milyon 944 bin 226, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 298 bin 74 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 190 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19'a bağlı toplam ölü sayısı 107 bin 213'e, 13 bin 549 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 2 bin 951'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 645 bin 158'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 188 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 122 bin 87'ye çıktı.

Son 24 saatte 6 bin 980 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 828 bin 583'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 632 bin 801'e çıktı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 33 kişi yaşamını yitirdi ve 814 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 122 bin 557'ye, can kaybı sayısı 196 bin 818'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 90 bin 73'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 74 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 35 bin 880'ne çıktı.

Vaka sayısı 1147 artışla 1 milyon 621 bin 571'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 576 bin 801'e ulaştı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 31 kişi öldü, 348 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 454 bin 542, can kaybı sayısı 15 bin 238 ve sağlığına kavuşanların sayısı 425 bin 858 olarak açıklandı.