Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 06:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'ye ait İHA düştü
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'ye ait 130 milyon dolarlık insansız hava aracı, teknik arıza nedeniyle Kuzey Dakota bölgesinde düştü.
Amerika Birleşik Devletlerinde Global Hawk insansız hava aracının teknik bir arıza sebebiyle düştüğü açıklandı.
İHA’nın düştüğü yerde çıkan yangının kısa sürede söndürüldüğü belirtildi.
Düşen insansız hava aracının 130 milyon dolar değerinde olduğu ifade edildi.
Global Hawk, Amerikan Hava Kuvvetleri’nin 18 ay içinde düşen üçüncü insansız hava aracı oldu.
Etiketler: ABD
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