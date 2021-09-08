Kuzey Makedonya'da 30'uncu Bağımsızlık Günü etkinlikleri, eski cumhurbaşkanlarının ve 2001 iç çatışmasında hayatını kaybedenlerin mezarlarına çelenk bırakılmasıyla başladı.

Bağımsızlık Günü vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı’nda da bir tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski törende konuşma yaptı.

Bağımsız Makedonya Cumhuriyeti’nin çok partili ilk meclisinin üyeleri adına, ilk meclis Başkanı Stojan Andov, 8 Eylül Devlet Nişanı’na layık görüldü.

[Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen (Tetovo) şehrindeki Osmanlı mirası Alaca Cami | Fotoğraf: AA]

TBMM Başkanı Şentop'tan kutlama mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bağımsızlık Günü vesilesiyle Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi'ye bir kutlama mesajı gönderdi. Dost ve kardeş Kuzey Makedonya halkı ile Caferi'yi tebrik eden Şentop'un, mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Köklerini tarihten gelen kardeşlik ve muhabbet bağlarından alan Türkiye-Kuzey Makedonya ilişkilerinin ve parlamentolarımız arasındaki yakın iş birliğinin, önümüzdeki dönemde halklarımızın müşterek menfaatleri doğrultusunda her alanda daha da gelişeceğine ve bölge istikrarına katkı sağlamaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle dost ve kardeş Kuzey Makedonya halkına sıhhat, huzur ve refah, size ve şahsınızda Kuzey Makedonya Meclisinin değerli üyelerine başarı ve mutluluk dileklerimi iletirim."

Referandumda "yüzde 95" bağımsızlık oyu

Eski Yugoslavya Federasyonu’ndaki altı devletten biri olan Makedonya Cumhuriyeti, bağımsızlığını savaşmadan elde eden ilk ülke oldu.

Federasyon bünyesindeyken 1991 yılında çok partili ilk meclisinde, Yugoslavya’da yaşanan parçalanmaları takiben, 25 Ocak 1991’de “Bağımsızlık Deklarasyonu” kabul edildi. 8 Eylül 1991 tarihinde düzenlenen referanduma katılanların yüzde 95’i bağımsızlıktan yana oy kullandı.

O dönemki ismiyle Makedonya Cumhuriyeti’ni Bulgaristan’ın ardından tanıyan ikinci ülke Türkiye oldu.

[Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan Vardar Nehri'nin kıyısındaki şehrin ana meydanı Makedonya Meydanı | Fotoğraf: AA]

Birleşmiş Milletler (BM), 1993 yılında "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" ismiyle ülkeyi tanıdığını duyurdu.

Ülkenin ikinci büyük etnik grubu olan Arnavutların hak mücadelesi, 2001 yılında ülkeyi bir iç çatışmanın eşiğine getirdi. Aylarca süren çatışmalar, uluslararası toplumun devreye girmesi ile 13 Ağustos 2001 tarihli Ohri Çerçeve Anlaşması ile sonlandırıldı.

30 yıldır süren isim krizi

Güney komşusu Yunanistan ile yaşadığı isim krizi nedeniyle Makedonya, uluslararası platformda uzun yıllar bu ismi kullandı.

Yaklaşık 30 yıl boyunca Yunanistan ile yaşanan isim krizi, 2018 yılında imzalanan Prespa Anlaşması ile aşıldı ve ülke ismini “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirmeyi kabul etti. Bu değişiklik Makedonya’nın NATO üyeliğinin de yolunu açtı ve 27 Mart 2020 tarihinde NATO’nun otuzuncu üyesi oldu.

AB'den müzakere tarihi bekleniyor

Schengen bölgesine vize serbestisi bulunan Kuzey Makedonya, 2005 yılından bu yana Avrupa Birliğine (AB) aday ülke statüsünde.

Mart 2020’de AB Genel İşler Konseyi’nde Birlik ile katılım müzakerelerine başlaması kararı alınan Kuzey Makedonya, tam üyelik için AB’den müzakere tarihi almayı bekliyor.