Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 17:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de kölelik yanlısı General Lee'ye ait tartışmalı heykel yıkıldı
[Fotoğraf: AP]
ABD'de ırkçılık tartışmalarının yeniden alevlenmesinin ardından, birçok eyalette köleliği destekleyen generallere ait heykellerin yıkılması sürüyor. Virginia eyaletinde de General Robert Lee'ye ait heykel bugün yıkıldı.
ABD'de 1861-1865'teki Amerikan İç Savaşı sırasında köleliğin kaldırılmasına karşı çıkan Amerika Konfedere Devletleri'ne bağlı güney eyaletlerinin başkenti olan Virginia eyaletinin Richmond kentinde, General Robert E. Lee'ye ait 12 tonluk heykel yıkıldı.
Amerikan tarihinde en büyük kölelik yanlısı olarak bilinen Lee'nin tartışmalı heykeli, sabah saatlerinde Ricmond kent meydanından söküldü.
Heykel depoya kaldırıldı.
Heykelin kaldırıldığı esnada Virginia Valisi Demokrat Ralph Northam da çalışmaları yerinde izledi.
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