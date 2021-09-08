ABD'de haftalık vakaların 4'te 1'inden fazlası çocuklar
ABD’de geçen hafta teşhis edilen koronavirüs vakalarının 4'te 1'inden fazlasını çocukların oluşturduğu açıklandı.
Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) ve Çocuk Hastaneleri Birliğinin (CHA) haftalık raporunda geçen hafta 252 bine yakın çocuğun COVID-19'a yakalandığı bildirildi.
Raporda, yaz başında azalan çocuk COVID-19 vakalarının geçen ay katlanarak arttığı ve 3 Ağustos-2 Eylül arasında ABD’de 750 binden fazla çocuğun COVID-19’a yakalandığı belirtildi.
Buna göre çocuklar ülkedeki toplam vakaların yüzde 15,1’ini oluştururken geçen hafta bu oran yüzde 26,8 olarak gerçekleşti.
Salgının başından beri COVID-19 teşhisi konulan çocuk sayısı ise 5 milyonu aştı.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) çocukların COVID-19 nedeniyle şiddetli hastalanma ve ölüm riskinin daha düşük olduğunu doğrularken, aileleri COVID-19 enfeksiyonundan sonra çocuklarda görülebilen MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children) semptomları konusunda uyardı.
Çocuklarda genellikle COVID-19 enfeksiyonundan sonra ortaya çıkan nadir bir rahatsızlık olan MIS-C’nin, çoklu organ tutulumuna yol açarak ağır bir tabloya ve ölüme yol açabileceği belirtildi.
CDC, MIS-C’nin semptomları arasında karın ağrısı, gözlerde kızarıklık, göğüs ağrısı, baş ağrısı, yorgunluk, ishal, kusma bulunduğunu açıkladı.