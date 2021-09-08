Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan Laçın'daki ortak tatbikata dair açıklama
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ilinde düzenlediği ortak tatbikatın bölgede istikrarın sağlanmasına hizmet ettiğini söyledi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Ermenistan Dışişleri Bakanlığının Türkiye ve Azerbaycan'ın Laçın bölgesinde düzenlediği ortak tatbikatı eleştiren açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Abdullayeva, Uluslararası sınırları içinde çeşitli tatbikatlar yapmanın her devletin egemen hakkı olduğunu vurguladı.
"Azerbaycan bugüne kadar kendi topraklarında ortak ülkelerin katılımıyla çok sayıda askeri tatbikat gerçekleştirdi. Laçın'da başlatılan ortak tatbikat de benzer bir adımdır ve bölgede istikrarın sağlanmasına hizmet etmektedir."
“Ermenistan uluslararası barış ve güvenliği tehdit ediyor”
Abdullayeva, Ermenistan'ın uzun yıllar sürdürdüğü işgal ve saldırganlık politikalarının uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden unsur olduğunu ifade etti.
Türkiye ve Azerbaycan askerleri, Laçın'da ortak tatbikata başlamış, Ermenistan Dışişleri Bakanlığından bu tatbikatın bölgesel barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğu yönünde açıklama yapılmıştı.
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