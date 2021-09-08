Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 3-7 Eylül 2021'de Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından ülkesine döndü.

Tatar, Ercan Havalimanı'nda Türkiye ziyareti ve Rum kesiminde Eğitim Bakanlığının, ortaöğretim öğretmenlerinden, ‘Oxford Discover Futures 3 Workbook’ isimli kitabı öğrencilere dağıtmadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümü ‘yırtmaları’ yönünde talimat içeren genelge göndermesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün nasıl bir lider olduğunu bu saatten sonra tartışmanın hiçbir anlamı yok çünkü bütün dünya Mustafa Kemal Atatürk'ün nasıl büyük bir komutan ve lider olduğunu, Türkiye'nin kurucusu olduğunu kabul etmiştir. Rum tarafındaki bir kitapta Atatürk'ün fotoğrafını çıkartıp da yerine başka bir şey koymanın anlamı yoktur, kendilerini böyle bir davranıştan dolayı kınıyorum."

Tatar, tarih kitapları meselesiyle ilgili konunun 2004'teki Annan Planı öncesine kadar gittiğini söyledi.

“Gerçek tarihi gençlerimizin bilmesi gerek”

KKTC'deki yöneticilerin, Annan Planı sonrasında tarih kitaplarındaki ilgili konuları yumuşattığını vurgulayan Tatar, bu kapsamda gerçek tarihin "yumuşatılması veya gizlenmesi" hedefiyle yanlışlar yapıldığını ifade etti.

"Geçmişini bilmeyen milletlerin, ileride büyük yanlışlara vesile olabileceğini, hatta kendi kimliklerinden ve ulusal duruşlarından zafiyet verebileceklerini konuşuyoruz. Onun için bizim kitaplarımızda da hala eksiklikler varsa, ki var olduğu söylenmektedir, bunların en erken zamanda giderilmesi lazım. Gerçek tarihin, Kıbrıs'ta yaşanmışlıkların, Rum-Yunan ikilisinin neyi hedeflediklerini ve buna ulaşmak için neleri yaptıklarını, Kıbrıslı Türklere yönelik, uluslararası hukuka aykırı olarak, soykırımı ve zulmü, bizim gençlerimizin de bilmesi gerektiğini vurguluyorum. “