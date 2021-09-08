Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 14:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin Afganistan'daki geçici hükümetle iletişimini sürdürecek
[Fotoğraf: Reuters]
Çin, Afganistan'da Taliban'ın kurduğu geçici hükümetle iletişimini devam ettireceğini açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, düzenlediği basın toplantısında, Pekin yönetiminin yeni ilan edilen geçici Afgan hükümetini ve liderlerini tanıyıp tanımayacağına dair soruya yanıt verdi.
Sözcü Vang, hükümetin kuruluşunu "gerekli bir adım" olarak nitelendirerek, "Umarız Afganistan'ın yetkilileri, tüm etnik grupları ve tarafları kapsayan geniş toplum kesimlerinin taleplerini dinleyerek halkın dileklerini ve uluslararası toplumun beklentilerini giderir" ifadesini kullandı.
Çin'in Afganistan'ın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu vurgulayan Vang, yeni hükümet ile iletişimi sürdüreceklerini söyledi.
Etiketler: Çin Afganistan Taliban
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