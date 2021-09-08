İngiltere'nin başkenti Londra'da, Başbakan Boris Johnson'ın ofisinin bulunduğu caddede şüpheli paket ihbarı yapıldı.

Polis güvenlik alarmı verirken hızla olaya müdahale etti.

Pakette şüpheli unsura rastlanmadı

Paketin içinde bomba olup olmadığını kontrol etmek amacıyla robot kullanıldı.

Paniğe yol açan paketin değerlendirildiği, şüpheli bir maddeye rastlanmadığı açıklandı. Güvenlik alarmı ile birlikte kordonun da kaldırıldığı duyuruldu.

Paketin içinde ne olduğuna dair henüz bilgi verilmedi.