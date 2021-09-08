Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 14:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İngiltere'de bomba paniği
[Fotoğraf: AP Arşiv]
İngiltere'de Başbakanlık ofisinin bulunduğu Downing Caddesi'nde bomba paniği yaşandı. Polis, şüpheli bir paket nedeniyle bölgeyi kordon altına aldı. İhbar asılsız çıktı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da, Başbakan Boris Johnson'ın ofisinin bulunduğu caddede şüpheli paket ihbarı yapıldı.
Polis güvenlik alarmı verirken hızla olaya müdahale etti.
Pakette şüpheli unsura rastlanmadı
Paketin içinde bomba olup olmadığını kontrol etmek amacıyla robot kullanıldı.
Paniğe yol açan paketin değerlendirildiği, şüpheli bir maddeye rastlanmadığı açıklandı. Güvenlik alarmı ile birlikte kordonun da kaldırıldığı duyuruldu.
Paketin içinde ne olduğuna dair henüz bilgi verilmedi.
Etiketler: İngiltere Boris Johnson
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