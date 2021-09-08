Cezayir, ilişkilerinin gergin seyrettiği Fas ile 24 Ağustos'ta diplomatik temasını kesme kararı aldığını duyurdu. Cezayir'in Fas ile yaşadığı bu gerilim bölgedeki enerji hatlarına da yansıdı.

Cezayir, Avrupa'ya ihraç ettiği doğal gazı Fas topraklarından geçen 1996'da hizmete giren Mağrib boru hattı ve Cezayir'den direkt İspanya'ya uzanan 2011'de faaliyete başlayan Medgaz boru hattı üzerinden gönderiyordu.

Boru hattının kapasitesi artırıldı

Cezayir ulusal petrol şirketi Sonatrach, Cezayir'den İspanya'ya uzanan boru hattının kapasitesini kasım ayından itibaren yılda 8 milyar metreküpten 10 milyar metreküpe çıkaracağını açıkladı.

Söz konusu hatta yapılacak çalışmaların ardından nihai kapasitenin yılda 16 milyar metreküpe çıkabileceği hatırlatıldı.

İspanya'ya ihraç edilen doğalgaz Medgaz boru hattından sağlanacak

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, Enerji Bakanı Muhammed Arkab, geçen ay sonunda İspanya'nın Cezayir Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede, Cezayir'in ihraç ettiği doğal gazın tamamının iki ülke arasındaki Medgaz boru hattı üzerinden sağlanması konusunda kararlılığını paylaştı.

Cezayirli Bakan'ın, bu kapsamda iki ülke arasındaki boru hattının genişletilmesine yönelik projeleri değerlendirdiği bilgisi verildi.

Fas geçiş ücreti alıyordu

Öte yandan, İspanya'daki enerji konsorsiyum şirketi Naturgy'nin Fas üzerinden kullandığı boru hattının sözleşmesinin ekim sonunda bitmesi ve bu anlaşmanın yenilenmemesi de Fas hattının devre dışı bırakılacağı öngörüsünü destekliyor.

Fas, Cezayir gazını Avrupa'ya taşımak için kullanılan 12 milyar metreküp kapasiteli Mağrip doğal gaz boru hattı üzerinden hem geçiş ücreti alıyor hem de gaz tedariki sağlıyordu.