Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 17:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Taliban geçici hükümeti açıkladı
[Fotoğraf: AA]
Afganistan'ın tamamını kontrolü altına alan Taliban, yeni hükümeti açıkladı. Kabine üyeleri vekaleten atandı.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid Afganistan'ın yeni hükümetini açıkladı.
Taliban Sözcüsü Başbakanlık görevine vekaleten Hasan Akhund'un Başbakan Yardımcılığı görevine ise vekaleten Abdülgani Barader'in atandığını duyurdu.
Savunma Bakanlığı'na Molla Yakup, İçişleri Bakanlığı görevine Saraceddin Hakkani ve Dışişleri Bakan Yardımcılığına da Abas Stanikzay vekaleten getirildi.
Etiketler: Afganistan Son Dakika Taliban
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