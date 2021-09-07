Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararnamesi ile Azerbaycan'da 2021 "Nizami Gencevi Yılı" ilan edildi.

İnsanlık aleminde sanat ve fikir tarihinde yeni sayfalar açmış, dünya ve Azerbaycan edebiyatının dahi şairi ve düşünürü Nizami Gencevi doğumunun 880’inci yılında, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı tarafından Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki tarihi Şirvanşahlar Sarayı’nda düzenlenen bir etkinlikte anıldı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Gencevi, günümüzün ve bütün zamanların çağdaşı ve öyle kalacak"

Uluslararası Türk Kültür Mirası Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, anma programında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Azerbaycan şairi ve Türk dünyasının gururu Nizami Gencevi'yi doğumunun 880'inci yıldönümünde anıyoruz. Gencevi, 68 yıl yaşadı ancak onun bıraktığı miras ne 68 yıla, ne de 880 yıla sığmıyor. Gencevi hem günümüzün, hem de bütün zamanların çağdaşı ve öyle kalacak."

Efendiyeva, Aliyev'in karanamesi ile 2021 yılının, Azerbaycan'da "Nizami Gencevi Yılı" ilan edildiğini, bunun dün de bu gün de Azerbaycan’da Nizami Gencevi ve eserlerine olan ilgi ve verilen değerin ifadesi olduğunu belirtti.

Efendiyeva, Nizami Gencevi’nin sadece Azerbaycan edebiyatının gelişmesinde değil, diğer sanat dallarının keşfedilmesinde de önemli rol oynadığını, birçok önde gelen Azerbaycanlı bestecinin de Nizami'nin eserlerine başvurduğunu söyledi.

"Nizami Gencevi, tüm Türk dünyasının dahi bir sanatçısı"

Günay Efendiyeva "Tarih, onun eserlerindeki müstesna güzellik sadece Gence'nin değil, tüm Türk dünyasının zenginliği olduğunu kanıtladı. Nizami döneminde Azerbaycan'da kurulan devletlere Şirvanşahlar ve Eldegizler gibi Türk hanedanları hakim oldu. Nizami Gencevi birçok dil biliyordu. Eserlerini ise dönemin geleneksel şiir dili olan Farsça ile yazıyordu. Ama manevi şiir dili Türkçeydi ve Nizami, tüm Türk dünyasının dahi bir sanatçısı." şeklinde konuştu.

Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Anar Kerimov da yaptığı konuşmada, etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva'ya teşekkür etti.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Yazar ve şairleri onun eserlerinden yararlanmış olması tesadüf değil"

Kerimov, hayatı boyunca Azerbaycan Gence sınırları dışına çıkmamış Nizami Gencevi’nin eserlerinin ve düşünce ve fikirlerinin, tarihten günümüze kadar sadece Azerbaycan ve Türk Dünyası’nda değil, Ortadoğu'ya değil, tüm dünyaya yayılması, örnek olması, ilkelerine atıfta bulunulmuş olması ve Avrupa'nın önde gelen yazar ve şairlerinin, onun eserlerinden yararlanmış olması tesadüf olmadığını ve bütün bunların Nizami Gencevi’nin edebi büyüklüğünün bir göstergesi olduğunu söyledi.

Anar Kerimov "Belirtmek isterim ki, bu politikamızın öncelikli bir parçasıdır. Türk dünyasının ortak şahsiyetlerinin, geleneklerimizin ve tarihimizin tanınmasını gerçekleştiriyoruz." vurgusunu yaptı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Anma toplantısında, şefliğini sanat yönetmeni Azerbaycan Halk Sanatçısı, Yalçın Adıgözelov’un yaptığı Dede Korkut Orkestrası tarafından Azerbaycan'ın meşhur bestecilerinin Nizami Gencevi'nin şiirlerine yazdığı eserler seslendirildi.

Etkinliğe devlet yetkilileri, Azerbaycan'a akredite olan büyükelçiler, uluslararası kuruluşların temsilcileri, kültür ve sanatın tanınmış isimleri katıldı.