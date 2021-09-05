TRT ortak yapımı filmler, dünyanın dört bir yanındaki film festivallerinde 150'den fazla ödül aldı.

Yönetmenliğini Derviş Zaim'in yaptığı "Flaşbellek" de aldığı ödüllere bir yenisini ekledi.

New York’ta 'en iyi uluslararası film' ödülünü aldı

ABD'deki New York Bağımsız Sinema Festivali'nde "En İyi Uluslararası Film" ödülünü kazandı.

2019'da Gaziantep ve Konya'da çekilen filmde, Suriye'den Türkiye'ye uzanan yolculuğun yarattığı dönüşüm hikayesi anlatılıyor. Suriye'de bir saldırı sonucu konuşma yeteneğini kaybeden Ahmet'in gördüklerini kayıt altına almasıyla hayatı değişiyor.

Filmde, Arap sinemasının ünlü oyuncularından Salah Bakri ile Ali Süleyman oynuyor.

2022'de gösterime girecek

Derviş Zaim imzalı Flaşbellek,, daha önce Arizona 27'inci Sedona Film Festivali'nde En İyi Uluslararası Film Ödülüne, Fransa'da Cinemed Montpellier Film Festivali'nde de "Genç Jüri Ödülü"ne layık görülmüştü.

Film, festival yolculuğuna, Taşkent Film Festivali ile devam edecek, 2022'de ise sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.