Babası Yavuz Sultan Selim, annesi Hafsa Hatun olan Kanuni Sultan Süleyman, 27 Nisan 1495’te Trabzon’da doğdu.

Devletin başına geçtiğinde 25 yaşındaydı. Tam 46 yıl Osmanlı İmparatorluğu'nu yönetti. Kanuni Sultan Süleyman'ın devri, Osmanlı'nın en ihtişamlı yılları olarak tarihe geçti.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatına ve başarılarına dair önemli bilgiler verdi.

"İlk sefer Belgrad'a yapıldı"

Kızıltoprak, "Kanuni tahta oturduğunda ilk başarısı 1521 yılında Belgrad'ın fethidir. Belgrad'ın fethiyle batıya ve doğuya bir mesaj verilmiştir. Türklerin hedefi batıya doğrudur ve Osmanlı tahtında güçlü bir hükümdar oturmaktadır" dedi.

Osmanlı'nın en görkemli dönemi

Belgrad'ın fethini Rodos izledi. Mohaç ovasında Macarları kısa sürede yendi. Batı’da ona duyulan saygı ve hayranlık nedeniyle "Muhteşem Süleyman", Doğu’da ise adaletli yönetiminden dolayı "Kanuni" olarak anıldı. Onun döneminde Osmanlı ordusu peş peşe zaferler kazandı.

"Osmanlı zaferden zafere koştu"

Kanuni döneminde Osmanlı'nın zaferden zafere koştuğunu söyleyen Kızıltoprak, "Osmanlı orduları karada Rusya steplerine, polonya sınırlarına, Avrupa içlerine; Arap yarımadasının en güneyinde Yemen'e kadar hareket etmiştir. Osmanlı donanması onun devrinde Barbaros Hayrettin Paşa'nın Kaptan-ı Derya makamına getirilmesi ile zaferden zafere koşmuştur" açıklamasını yaptı.

Şiir de yazıyodu

Kanuni Sultan Süleyman, "Muhibbi" mahlasıyla şiirler de yazdı. Bu dönemde sanattan ilme, mimariden edebiyata kadar pek çok alanda iz bırakan adımlar atıldı.

"Mimar Sinan ile önemli eserler kazandırdı"

İstanbul'a kalıcı eserler kazandırdığını söyleyen Kızıltoprak, şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul'un silüetine Mimar Sinan ile birlikte kazandırdığı eserler onun gücünü ve ihtişamını göstermektedir. Bunlardan birincisi, tahtı kendisine bırakan ve ona bir yönetim vizyonu çizen babası adına yaptırdığı Yavuz Sultan Selim Camii'dir. Ardından oğlu Şehzade Mehmet ve Cihangir'e yaptırdığı Camiler de İstanbul'a güzellik katan eserlerdir."

Devrin en önemli eseri ise adını taşıyan Süleymaniye Camii oldu.

"Mimar Sinan, Süleymaniye Camii'ne kalfalık eserim demiştir ama Süleymaniye Camii de Kanuni Sultan Süleyman'ın gücünü, dünyaya bakışını ve ihtişamını kanıtlayan muhteşem eserlerden birisidir."

Zigetvar Seferi'nde vefat etti



72 yaşında, ordusunun başında Zigetvar Seferi'ne çıktı. Hastalığı ilerlemesine rağmen savaş meydanından ayrılmayan Kanuni Sultan Süleyman, 7 Eylül 1566'da kalenin alınışını göremeden vefat etti.

"Türbesinin de Süleymaniye Külliyesi'nin içinde olması, çok sevdiği eşi Hürrem Sultan'ın yanında olması ayrı bir anlam ifade ediyor. Yine Kanuni devrini muhteşem kılan sanatkarlardan Mimar Sinan'ın türbesini de hemen Süleymaniye Camii Külliyesi'nin yanında bir yerde tercih etmesi de devre damga vuran kişileri ömürlerinin sonunda da birbirlerine yakın kılan bir mekanda orayı tercih ettiklerini gösteriyor."

Osmanlı sınırlarını 2,5 kat genişletti



Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı'nın tahtta en uzun süre kalan padişahıydı. Hükümdarlığı sırasında imparatorluğun sınırları da neredeyse iki buçuk katına çıktı.

Haber: Ceyda Muslu

Kamera: Orhan Mete