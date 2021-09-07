Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çuvaşistan'da kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyetinde, yaşanan kuraklık sonucu ekinlerin yok olması nedeniyle acil durum ilan edildiği açıklandı.
Çuvaşistan Cumhurbaşkanı Oleg Nikolayev, bölgede yaşanan kuraklıkla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Ekinlerin kuraklık sonucu yok olmasının çiftçiler için zarara yol açtığını belirten Nikolayev, bunun için acilen tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.
Nikolayev, "Bu nedenle, bugün itibarıyla Çuvaşistan'da bölgesel çapta acil durum ilan edildi" ifadesini kullandı.
5,7 bin hektarlık alanda zarar var
Çuvaşistan Belediyesinin verilerine göre, bölgede tarıma elverişli 5,7 bin hektarlık alanda 300 milyon ruble (yaklaşık 4 milyon 100 bin dolar) zarar meydana geldi.
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