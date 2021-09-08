Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırım'da bir Kırım Tatar Türkü daha gözaltına alındı
[Fotoğraf: AP Arşiv]
Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da Akmescit Kırım Tatar Meclisinin eski üyesi Eldar Menseit gözaltına alındı.
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, gözaltıların Rusya'nın baskısının devamı olduğunu söyledi.
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Kırım'da bir başka ev baskını ve gözaltının gerçekleştiğini aktaran Ceppar, Rus güvenlik güçlerinin Kırım Tatar Meclisinin eski üyesi Eldar Menseit'i bilinmeyen bir yere götürdüklerini ifade etti.
Kırım'da 4 Eylül'de Rus güvenlik güçleri, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in de aralarında olduğu 5 Kırım Tatar Türkü'nü gözaltına almıştı.
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