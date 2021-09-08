Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, gözaltıların Rusya'nın baskısının devamı olduğunu söyledi.

{ilgili-haber-XXX}

Kırım'da bir başka ev baskını ve gözaltının gerçekleştiğini aktaran Ceppar, Rus güvenlik güçlerinin Kırım Tatar Meclisinin eski üyesi Eldar Menseit'i bilinmeyen bir yere götürdüklerini ifade etti.

Kırım'da 4 Eylül'de Rus güvenlik güçleri, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in de aralarında olduğu 5 Kırım Tatar Türkü'nü gözaltına almıştı.