Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 14:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki menenjit salgınında 129 kişi öldü
[Grafik: TRT Haebr]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin kuzeydoğu bölgesinde patlak veren menenjit salgınında hazirandan bu yana 129 kişi hayatını kaybetti.
Dünya Sağlık Örgütü Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Temsilcisi Doktor Amedee Prosper Djiguimde, basına yaptığı açıklamada, 267 kişide menenjit tespit edildiğini belirtti.
Djiguimde, menenjit salgınında hazirandan bu yana 129 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Menenjit tespit edilenlerin bir kısmının evlerinde bir kısmının da sağlık merkezlerinde tedavi altına alındığı bilgisini paylaşan Djiguimde, bölgede yeni vakaların tespiti ve hastaların tedavisi için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.
Ülkede 2009'da patlak veren menenjit salgınında 214 kişi hasta olmuş ve 15 kişi de hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Afrika
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