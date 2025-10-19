Duman 14.8ºC Ankara
AA 19.10.2025 08:41

Kuzey Makedonya’da yerel seçimler başladı

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya’da seçmenler, yeni belediye başkanları ve meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Yaklaşık 1,8 milyon seçmen, yerel saatle 19.00’a kadar oy kullanabilecek.

Kuzey Makedonya’da yerel seçimler başladı
[Fotograf: AA]

Ülkedeki seçmenler, yeni belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek üzere yerel saat ile 07.00'den itibaren oylarını kullanmaya başladı.

Kayıtlı 1 milyon 832 bin 415 seçmen, 3 bin 480 seçim merkezinde açılan sandıklarda yerel saatle 19.00'a kadar oy kullanabilecek.

Seçimde, yerel yönetimler için 309'u belediye başkanı adayı olmak üzere yaklaşık 10 bin 490 aday yarışacak.

Bugün yapılan seçimde yüzde 50'den fazla oy alamayan adayların bulunduğu belediyelerde, ikinci tur 2 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Yerel seçimlerin 4 yılda bir yapıldığı Kuzey Makedonya’da seçmenler, 81 belediye başkanını ve belediye meclis üyelerini belirleyecek.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen yerel seçimler daha önce 1996, 2000, 2005, 2009, 2013, 2017 ve 2021 yıllarında yapıldı.​​​​​​​

Türkiye Yüksek Seçim Kurulu'ndan iki kişi olmak üzere 644'ü yabancı ve 807'si yerel toplam 1451 gözlemci akredite edildi.

Ülkede dün, yaşlılar, hapishane, huzurevindeki vatandaşlar oy hakkını kullanmıştı.

Kuzey Makedonya Seçim
