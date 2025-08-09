Açık 32.2ºC Ankara
Dünya
AA 09.08.2025 16:16

Kuzey Makedonya'da yerel seçim 19 Ekim'de yapılacak

Kuzey Makedonya'da yerel seçim 19 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Kuzey Makedonya'da yerel seçim 19 Ekim'de yapılacak

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi, 19 Ekim'i yerel seçim tarihi olarak belirleyen kararı imzaladı.

Karara göre, ilk turda belediye başkanı seçimi başarısız sonuçlanan belediyeler için ikinci tur 2 Kasım'da yapılacak.

Meclis Başkanı Gashi, seçimlerden 20 gün önce başlayacak kampanya süresince Meclis'in olağan idari işleyişine devam edeceği, ancak Genel Kurul toplantılarının yapılmayacağı bilgisini paylaştı.

Yerel seçimlerin 4 yılda bir yapıldığı Kuzey Makedonya'da seçmenler, 81 belediye başkanını ve belediye meclis üyelerini belirleyecek.

Ülkede en son yerel seçimler 17 Ekim 2021'de yapılmıştı.

Kuzey Makedonya Seçim
