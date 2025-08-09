Açık 31.9ºC Ankara
AA 09.08.2025 13:47

Güney Kore: Kuzey Kore, sınırdaki bazı propaganda hoparlörlerini kaldırmaya başladı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin sınır boyunca yerleştirilen, "propaganda yayını yapan hoparlörlerinin" bazılarını kaldırmaya başladığını duyurdu.

Güney Kore: Kuzey Kore, sınırdaki bazı propaganda hoparlörlerini kaldırmaya başladı

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS), "propaganda yayını gerçekleştiren hoparlörlere" ilişkin açıklama yapıldı.

Seul yönetiminin Kuzey Kore ile gerilimi azaltma çabaları kapsamında bu hoparlörleri kaldırmasının ardından Pyongyang yönetiminin de aynı adımları izleyerek bazılarını kaldırmaya başladığı belirtildi.

Öte yandan açıklamada, bu uygulamanın sınırın her noktasında gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda teyakkuzda olunacağı kaydedildi.

Güney Kore'den gerilimi azaltma adımı

Güney Kore'nin bu yıl göreve gelen Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Kuzey Kore ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik mesajlar veriyor.

Lee'nin başa gelmesinin ardından Seul yönetimi, hoparlörlerle propaganda faaliyetini durdurmuş, kısa süre sonra Kuzey Kore de aynı şekilde yanıt vermişti.

Sınır boyunca yerleştirilen, "propaganda yayını yapan hoparlörlerini" kaldırma çalışmalarına 4 Ağustos'ta başlayan Güney Kore, 6 Ağustos'ta bu işlemlerin tamamlandığını açıklamıştı.

Güney Kore, ayrıca Kuzey Kore ordusunun kendi hoparlörlerini kaldırmak için harekete geçmediğini, aksine mayıs ve haziran döneminde sayılarını artırdığını bildirmişti.

Güney Kore Kuzey Kore
