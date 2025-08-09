Açık 31.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türk Dünyası
TRT Haber 09.08.2025 13:40

Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Azerbaycan-Ermenistan anlaşmasına destek

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan tarihi anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. TDT, Washington'da imzalanan barış bildirisi ve AGİT Minsk Süreci'nin sonlandırılması çağrısını "önemli bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Azerbaycan-Ermenistan anlaşmasına destek

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, TDT'nin Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan Ortak Bildiri'yi ve bu bildirinin ABD'nin başkenti Washington'da imzalanmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Teşkilat, bu anlaşmanın Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı barış, istikrar ve refahın sağlanması için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

TDT, Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış ve devletlerarası ilişkilerin kurulmasına yönelik mutabık kaldığı anlaşma metninin parafe edilmesini ve iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından AGİT Minsk Süreci ile ilgili yapılarının kapatılmasına yönelik ortak çağrının imzalanmasını da güçlü bir şekilde desteklediğini açıkladı.

Teşkilat, bu tarihi gelişmenin bölgeye kalıcı barış getireceğine olan inancını vurguladı.

ETİKETLER
AGİT Azerbaycan Ermenistan Türk Devletleri Teşkilatı
Sıradaki Haber
"Türklerin Mirası" belgesel çekimleri tamamlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:49
Güney Kore: Kuzey Kore, sınırdaki bazı propaganda hoparlörlerini kaldırmaya başladı
13:47
Hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlendi
13:38
Bakan Uraloğlu: 509 tarihi köprüyü kültür mirasımıza kazandırdık
13:42
Bakan Göktaş: Koruyucu aile modelimizi güçlendirmeye devam edeceğiz
13:32
Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı
13:33
Çanakkale'de hasar tespit çalışmaları başladı
Elmalı'nın arı serenleri zamana direniyor
Elmalı'nın arı serenleri zamana direniyor
FOTO FOKUS
Gaziantep'te bina yangını: 15 kişi dumandan etkilendi
Gaziantep'te bina yangını: 15 kişi dumandan etkilendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ