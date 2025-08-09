Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Azerbaycan-Ermenistan anlaşmasına destek

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, TDT'nin Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan Ortak Bildiri'yi ve bu bildirinin ABD'nin başkenti Washington'da imzalanmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Teşkilat, bu anlaşmanın Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı barış, istikrar ve refahın sağlanması için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

TDT, Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış ve devletlerarası ilişkilerin kurulmasına yönelik mutabık kaldığı anlaşma metninin parafe edilmesini ve iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından AGİT Minsk Süreci ile ilgili yapılarının kapatılmasına yönelik ortak çağrının imzalanmasını da güçlü bir şekilde desteklediğini açıkladı.

Teşkilat, bu tarihi gelişmenin bölgeye kalıcı barış getireceğine olan inancını vurguladı.