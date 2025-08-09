Açık 32.2ºC Ankara
AA 09.08.2025 16:11

Gazze’de havadan atılan yardım kutusunun düştüğü çocuk hayatını kaybetti

Gazze’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı yakınlarında, yardım amaçlı hava indirme operasyonu sırasında düşen yardım kutusunun çarpması sonucu 14 yaşındaki Muhanned Iyd yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Gazze'de havadan atılan yardım kutusunun düştüğü çocuk hayatını kaybetti

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Muhanned Iyd, Nusayrat Mülteci Kampı yakınlarında, yardım amaçlı hava indirme operasyonu sırasında yardım kutusunun üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı El-Avde Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayda bazıları ağır olmak üzere birkaç Filistinli de yaralandı.

Iyd'in öldüğü olay, temmuz ayının 16’sından bu yana yardım amaçlı hava indirme operasyonları sırasında yaşanan dördüncü kaza oldu.

İsrail’in abluka altındaki Gazze’de uyguladığı ambargo nedeniyle yaşanan insani kriz ortamında, uluslararası bazı ülkeler bu yöntemle yardım ulaştırmaya çalışıyor.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
