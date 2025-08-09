Açık 32ºC Ankara
AA 09.08.2025 13:57

Mısır: Türkiye ile Suriye topraklarının birliği ve bütünlüğünde mutabıkız

Mısır Dışişleri Bakanı, "Mısır ile Türkiye, Suriye topraklarının birliği ve bütünlüğüne vurgu yaparak kimseyi dışlamayan iç siyasi çözümün gerekliliği üzerinde mutabık kaldı" açıklamasında bulundu.

Mısır: Türkiye ile Suriye topraklarının birliği ve bütünlüğünde mutabıkız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Mısır'daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Abdulati toplantıda şöyle konuştu:

"Mısır ile Türkiye, Suriye topraklarının birliği ve bütünlüğüne vurgu yaparak kimseyi dışlamayan iç siyasi çözümün gerekliliği üzerinde mutabık kaldı.

Gazze'deki insani facia Dışişleri Bakanı Fidan ile görüşmenin ana konusuydu.

Bölgenin toprak bütünlüğüne saygı en önemli mesele. Uluslararası hukuka saygı duymak temel mesele olmalıdır. Bu her yer için geçerli olmalı. Askeri çözüm yoktur. Hepimiz siyasi çözüm konusunda anlaşmadığımız sürece çözüm olamaz.

Bir tarafın elinde fazla silah var diye bir ülkenin iç meselelerine karışma hakkı olamaz.

Azerbaycan-Ermenistan anlaşmasının olmasına umutla bakıyoruz . Bu yapıcı duruşun devam etmesini ve bu durumun bölgemize de yansımasını bekliyoruz. Bu duruşun Filistin meselesine de yansımasını umuyoruz. Siyasi çözümlere ulaşan vizyonları destekliyoruz. İstikrarı sağlayacak duruşa ihtiyacımız var.”

Ayrıntılar geliyor...

Hakan Fidan Türkiye-Mısır İlişkileri
