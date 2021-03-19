Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Geleneksel Türk Okçuluğu kursu başlatıldı.

Üsküp YEE müdürü Serhat Kula, 2015 yılından itibaren Okçular Vakfı ile okçuluk eğitimleri ve tanıtımları, akademik olarak okçuluk tarihinin araştırılması ile ilgili bütün çalışmaları içeren bir işbirliği yürüttüklerini söyledi.

Üsküp Türk Okçuluk Kulübü'nün kurulması sürecinde okçulara destek verdiklerini anlatan Kula, 9 eğitmenin okçuluk kurslarına katkı sağlayacağını ve kursların 2 ay süreceğini vurguladı.

Program kapsamında ayrıca Türk Okçuluk tarihi hakkında da bir sergi açıldı.