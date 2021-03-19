Joe Biden, bugün Georgia eyaletine bağlı Atlanta kendine yapacağı ziyaret öncesi Andrews Askeri Hava Üssünde görüntülendi.

Basının sorularını yanıtladıktan sonra uçağın merdivenlerini çıkmaya başlayan Biden'ın ayağı üç kere takıldı ve yere kapaklandı.

O anlar ülke basınında ve sosyal medyada gündeme oturdu.

[Fotoğraf: Reuters | Joe Biden'ın uçağa binerken düştüğü anlara dair bir fotoğraf.]

Beyaz Saray: Sağlık durumu iyi

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, Biden'ın Air Force One'a tırmanırken düşmesinin ardından sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Beyaz Saray, şiddetli rüzgar nedeniyle böyle bir kazanın meydana geldiğini belirterek "Yüzde 100 iyi durumda" açıklamasını yaptı.