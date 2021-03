Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İstanbul'da bir araya geldi.

Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Zarif, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Toplantıya, MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.

Bakan Çavuşoğlu için 'kardeşim' dedi

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Çavuşoğlu için 'kardeşim' diyen Zarif, İstanbul'u 'harika' şeklinde nitelendirdi. Yolculuğunun verimli bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Productive trip to wonderful Istanbul for talks with my brother, FM @MevlutCavusoglu.



As before, constructive engagement on bilateral and regional issues.



Ultimate aim: Apply #Iran and #Turkey's experience of 400 yrs of peace to our region.



Together, anything is possible. pic.twitter.com/ucOoDvTEnE