Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İstanbul'da bir araya geldi.

Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Zarif, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Toplantıya, MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.

Bakan Çavuşoğlu için 'kardeşim' dedi

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Çavuşoğlu için 'kardeşim' diyen Zarif, İstanbul'u 'harika' şeklinde nitelendirdi. Yolculuğunun verimli bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Productive trip to wonderful Istanbul for talks with my brother, FM @MevlutCavusoglu.



As before, constructive engagement on bilateral and regional issues.



Ultimate aim: Apply #Iran and #Turkey's experience of 400 yrs of peace to our region.



Together, anything is possible. pic.twitter.com/ucOoDvTEnE — Javad Zarif (@JZarif) March 19, 2021

İranlı Bakan, görüşmede ikili ve bölgesel konularda yapıcı iş birliği konuları üzerinde durulduğunu belirterek, "Nihai hedef, İran ve Türkiye'nin 400 yıllık barış deneyimini bölgemize uygulamaktır. Birlikte her şey mümkün" dedi.

İran devlet televizyonuna da konuşan Zarif, verimli geçen görüşmenin iki ülkenin stratejik ilişkileri açısından olumlu sonuçlar doğurmasını umut ettiğini vurguladı.

#İran DB Cevad Zarif ile;

-Başta PKK/YPG olmak üzere terörün tümüyle mücadelede güçlü işbirliği,

-Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması

konularında mutabakatımızı yineledik.

Ekonomik işbirliğimizi geliştirecek adımları değerlendirdik.

Nevruz Bayramımız kutlu olsun.???????????????? pic.twitter.com/HFGU2xs9Y4 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 19, 2021

"Ekonomik iş birliğimizi geliştirecek adımları değerlendirdik"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise görüşme sonrası Twitter hesabından şu mesajı paylaşmıştı:

"İran Dışişleri Bakanı Zarif ile başta PKK/YPG olmak üzere terörün tümüyle mücadelede güçlü iş birliği, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konularında mutabakatımızı yineledik. Ekonomik iş birliğimizi geliştirecek adımları değerlendirdik. Nevruz Bayramımız kutlu olsun"