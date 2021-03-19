ABD'nin Yangon'daki Büyükelçiliğinin Twitter hesabından, Myanmar'daki yabancı ülke temsilciliklerinin ülkedeki gelişmelere dair ortak bildirisi yayımladı.

Myanmar ordusuna 'şiddete son verin' çağrısı

Bildiride, Myanmar ordusu, "halka yönelik şiddete son vermeye, gözaltındakileri serbest bırakmaya, sıkıyönetimi, olağanüstü hali, iletişim kısıtlamalarını kaldırmaya ve yönetimi seçilmiş hükümete bırakmaya" davet edildi. Myanmar halkının barışçıl protesto ve serbestçe bilgiye erişim haklarının desteklendiği vurgulanan açıklamada, "İnternet kesintileri ve medyaya baskılar, ordunun menfur eylemlerini gizlemeyecektir" denildi.

Bildiride, "güvenlik güçlerinin silahsız sivillere yönelik acımasız şiddetinin çoğu zaman karanlıkta kaldığı" ve bunun "savunulamaz" ve "ahlak dışı" olduğu belirtildi.

Ortak bildiride, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Hollanda, İspanya, İsveç ve Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu'nun imzası bulunuyor.

Myanmar'da bugün darbe karşıtı gösterilere müdahale eden ordunun, protestoculara karşı gerçek mermi kullanması sonucu en az 8 kişi yaşamını yitirdi, en az 23 kişi de yaralandı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Ülkede protestolar sürüyor

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 200'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişi de tutuklu bulunuyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.