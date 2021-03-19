Columbia Üniversitesi İnsan Hakları Araştırmaları Enstitüsünün düzenlediği bir etkinliğe katılan Myanmar'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kyaw Moe Tun, Myanmar'da askeri hükümeti durdurabilmek için yapılan çalışmalara değindi.

Büyükelçi Tun, "Ulusal Meclisi Temsil Komitesi (CRPH), Myanmar ordusunda darbeye karışan ve barışçıl protestoculara silahlı şiddet uygulayanların yargılanabilmesi için ihtimalleri değerlendiriyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) de bunlardan bir tanesi" dedi.

17 kişi CRPH'yi kurdu

Myanmar'ın UCM üyesi olmadığını belirten Tun, askeri darbe ve protestoculara şiddet konularını UCM'ye taşımak için her yolun deneneceğini ifade etti.

Myanmar'da askeri darbenin ardından Ulusal Meclis ve Senato üyesi 17 kişi, 5 Şubat'ta, askeri hükümeti tanımadıklarını açıklayıp Ulusal Meclisi Temsil Komitesini (CRPH) kurarak meşru iktidarın kendileri olduğunu ilan etmişti.

Myanmar'da darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

1500'den fazla kişi tutuklu

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde can kayıpları artıyor. 1500'ün üzerinde kişi tutuklu bulunuyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.